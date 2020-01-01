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موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول سحب جثمان الشهيد الناعم بـ"كف جرافة" شرق خانيونس

الأربعاء 26 فبراير 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول سحب جثمان الشهيد الناعم بـ"كف جرافة" شرق خانيونس


غزة / سما /

أفادت وسائل الاعلام العبرية اليوم الاربعاء بأن كبار المسؤولين في جيش الاحتلال، و المشاركين في التحقيق الأولي قالوا إن سائق الجرافة التي قامت بسحب جثة الشهيد الناعم، جنوب قطاع غزة، تلقى تعليمات حول كيفية التصرف لنقل جثمان الشهيد الذي يُزعم أنه حمل قنبلة.

و نقل موقع "وللا" الاخباري العبري عن المسؤولين قولهم إن السائق فقد السيطرة على الكف وعبر أكثر من 100 متر من السياج الفاصل بين قطاع غزة و الاراضي المحتلة عام 48.

و بحسب الموقع العبري، فإن الجندي الذي كان يسوق الكف هو من قوة لواء كفير، و قد اتخذ القرار بسحب الجثة استناداً لقرار سريع من المستوى السياسي- حيث دخلت قوة الهندسة لسحبها قبل ان يصل اليها الفلسطينيون.

و قال أصدقاء سائق الجرافة"من الواضح للجميع أن كل ما حدث في المنطقة وقع بالخطأ. كان ينبغي القيام به بطريقة مختلفة ، ربما لو كان سائقًا أكثر احترافًا ومهارة لما حدث ذلك."

وفقًا لسياسة القيادة السياسية وبموافقة القيادة العليا للجيش، تم جمع أربعة جثامين من الحدود مع غزة في الأشهر الستة الأخيرة، و ذلك لعدة أسباب ، بما في ذلك جمع معلومات مخابراتية عن الشاب الفلسطيني وأسلحته ، وكورقة مساومة للإفراج عن جثث جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي واخرين اسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.

#الشهيد الناعم #غزة #جريمة خانيونس #قطاع غزة #لواء كفير #الجيش الإسرائيلي #حدود غزة

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