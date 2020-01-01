  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: شعبنا ليس إرهابيا و"صفقة القرن" وصفة لتطبيق نظام "الأبرتهايد" العنصري

الأربعاء 26 فبراير 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: شعبنا ليس إرهابيا و"صفقة القرن" وصفة لتطبيق نظام "الأبرتهايد" العنصري


رام الله / سما /

قال الناطق باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، إن "صفقة القرن" مرفوضة لأنها وصفة لتطبيق نظام "الأبرتهايد" العنصري الإسرائيلي بحق شعبنا، ومنح الأرض الفلسطينية المحتلة لدولة الاحتلال دون وجه حق، وبأبشع صور الظلم والاضطهاد.

وأكد القواسمي، في بيان أصدره، أن السلام يبنى بالحوار وموافقة الأطراف ذات الصلة، وجعل الشرعية الدولية حكماً ومرجعاً في القضايا الخلافية.

وأوضح أنه لن يكتب النجاح لسلام يأتي بالصفقة التي تكون بمعزل عن الطرف الفلسطيني، أو بحسم الملفات الرئيسية وحلها لصالح الاحتلال، وتكريس الأمر الواقع وتعميق الاحتلال ونظام "الأبرتهايد"، وضم القدس والأغوار والمستوطنات لدولة الاحتلال، وخلق المعازل والكنتونات.

وشدد على أن شعبنا ليس إرهابيا، فهو يناضل من أجل استعادة حقوقه المسلوبة والمسروقة من الاحتلال، والعدالة والحرية والمساواة والاستقلال أسوة بباقي الشعوب التي ناضلت لنيل حقوقها، ومنهم الشعب الأميركي الذي ناضل ضد الاستعمار البريطاني في القرن الثامن عشر.

#فتح #صفقة القرن #الأبرتهايد #الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف حقيقة نيته عدم العودة إلى غزة والاستقرار في تركيا أو قطر

قناة عبرية تكشف: هذا ما أبلغته حماس للوسطاء بشأن قرارات الاحتلال العقابية ضد قطاع غزة

قائد الجبهة الداخلية: لن نتوجه لعملية عسكرية بغزة.. ولهذا السبب نخشى صواريخ المقاومة بالحرب القادمة

فيديو : مطاردة هوليودية بين دبابة سورية ومدرعة تركية في ريف إدلب

طبيب مبارك يكشف اصابته بمرض نادر يصيب واحد من كل مليون شخص

عبودية الجنس متواصلة في البحرين رغم القوانين.. من وراءها؟

احذروا الخميس القاتل... !!

الأخبار الرئيسية

الناعم

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول سحب جثمان الشهيد الناعم بـ"كف جرافة" شرق خانيونس

نتنياهو : لا مفر من عملية عسكرية في غزة ونعد شيئا مختلفا تماما عن السابق

"بينت" : اسرائيل تعد خطة للحسم في غزة

اسرائيل تتأهب لمواجهة تصعيد فلسطيني يشمل اقتحام الحدود من غزة ولبنان والضفة

مسؤول اسرائيلي يلتقي ملادينوف والعمادي لبحث سبل تثبيت "التهدئة" مع غزة