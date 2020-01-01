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غزة: اجتماع هام بين وزارة التربية واتحاد المقاولين يثمر عن نتائج عملية..

الأربعاء 26 فبراير 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اجتماع هام بين وزارة التربية واتحاد المقاولين يثمر عن نتائج عملية..


غزة / سما /

عقد مسئولون في اتحاد المقاولين ووزارة التربية والتعليم بغزة، اجتماع عمل ناجح أدى الى حل غالبية المشاكل التي عرضها المقاولين خلال الزيارة الهامة من قبل الوكيل المساعد لشؤون الابنية واللوازم في وزارة التربية والتعليم فخري الصفدي إلى مقر الاتحاد بدعوة من نقيب مقاولي غزة أسامة كحيل.

ووصف الصفدي الاجتماع مع اتحاد المقاولين بالودي وتخلله الاستماع لوجهات نظر المقاولين، سعيا الى حل المشاكل التي تواجههم أثناء تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع وزارة التربية.

وأكد أن العلاقات بين الوزارة والمقاولين ممثلهم الاتحاد طيبة وجيدة ولا يعكر صفوها أي خلافات، خاصة أن غزة تحظى بحصة كبيرة من المشاريع التي يجري تنفيذها تحت اشراف ومتابعة الطواقم الفنية للوزارة وزيارات العمل الميدانية.

بدوره، كحيل اللقاء بأنه هو الأول من نوعه الذي يجمع جهات الاختصاص بالمشاريع في وزارة التربية والتعليم في مقر الاتحاد بغزة للاستماع لمشاكل وتطلعات المقاولين في جو ايجابي تسوده الروح الطيبة التي تبديها الوزارة تجاه مقاولي غزة.

وأشاد كحيل بتفهم الوزارة للظروف القاهرة التي تمر بها محافظات غزة وأخذها بعين الاعتبار، وهو أمر مُقدر لدى اتحاد المقاولين ويؤكد ان وزارة التربية والتعليم تسعى لتنفيذ المشاريع حسب المعايير والمدد الزمنية المحددة دون تعطيل للمقاولين أو تأجيل دفعاتهم.

وحضر الاجتماع الى جانب كحيل والصفدي المهندس عماد بريغيث وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين هاشم سكيك وعبد الناصر أبو عودة والمدير التنفيذي محمد الحسيني ولفيف من المقاولين ذوي العلاقة بالمشاريع مع وزارة التربية والتعليم.

#غزة #اتحاد المقاولين #وزارة التربية

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