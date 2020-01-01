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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الأربعاء 26 فبراير 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب لها، أن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة الثالثة، إضافة إلى الحافلتين الرابعة والخامسة من كشف (2020/6).

وطالبت المسافرين بضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

كما طالت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

#الداخلية بغزة #الية السفر #معبر رفح #غزة

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