المالكي يحذر من خطورة خطة استيطان جديدة في منطقة " E1 "

رام الله / سما /

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أن المشروع الإسرائيلي لأعمال بناء جديدة في منطقة حساسة جداً في الضفة الغربية ستقوض أي أمل لتحقيق حل الدولتين.

وصرح للصحافيين على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن مشروع بناء 3500 وحدة سكنية للمستوطنين في منطقة مصنفة "E1" أخطر من أي مشروع استيطاني في الضفة الغربية وسيقضي حتى على أي إمكانية لتطبيق الخطة المقترحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي رفضها الفلسطينيون.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعهد ببناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة "E1 " في القدس المحتلة.

وأعلن الفلسطينيون ومنظمات غير حكومية أنه إذا بنت إسرائيل مستوطنات في هذه المنطقة بين مستوطنة معالي أدوميم والقدس ستقسم الضفة الغربية إلى شطرين وستحول دون قيام دولة فلسطينية.

وفي نهاية كانون الثاني عرض الرئيس الأميركي مشروعاً لتسوية النزاع الاسرائيلي- الفلسطيني الذي ينص على جعل القدس "العاصمة التي لا تقسم لاسرائيل" وضم غور الاردن وأكثر من 130 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

ورحب رياض المالكي بقائمة وضعتها الأمم المتحدة للشركات الأجنبية الـ 112 الناشطة في المستوطنات الاسرائيلية رغم طابعها غير المشروع في نظر القانون الدولي.

وذكر أن السلطات الفلسطينية تدرس التدابير القانونية للحصول على تعويضات من قبل هذه الشركات التي تستغل موارد دون اذن الأصحاب الشرعيين لهذه الأراضي.

وأضاف أننا على استعداد لاستقبال هذه الشركات إذا رغبت في العمل بصورة قانونية في الأراضي الفلسطينية.