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رسمياً .. مانشستر سيتي يستأنف الحظر المفروض عليه أوروبياً

الأربعاء 26 فبراير 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. مانشستر سيتي يستأنف الحظر المفروض عليه أوروبياً


وكالات / سما /

قدم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم استئنافاً اليوم الأربعاء إلى محكمة التحكيم الرياضي ضد الحظر المفروض عليه لمدة عامين من المشاركة في البطولات الأوروبية.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن مانشستر سيتي بعد ظهر اليوم الأربعاء أن النادي استوفى المدة التي حددها منذ يوم الإثنين الماضي لرفع العقوبة المفروضة عليه من جانب الاتحاد الأوروبي.

وليس من الواضح ما إذا كان مانشستر سيتي يسعى للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لعقد جلسة استماع عامة ، حيث يمكنه محاولة التوصل إلى تسوية خارج المحكمة لحل النزاع.

وقالت محكمة التحكيم الرياضي في بيان نشر عبر موقعها  الرسمي على شبكة الإنترنت : “ليس من الممكن الإشارة في هذا الوقت إلى الموعد الذي سيتم به إصدار حكم نهائي في هذا الشأن”.

وأدان الاتحاد الأوروبي نادي مانشستر سيتي واعتبر بأنه مذنب بارتكاب انتهاكات خطيرة لقواعد المراقبة المالية وعدم التعاون مع تحقيق تم فتحه منذ عام تقريباً لتحقق من هذه الاتهامات.

وقرر اليويفا استبعاد مانشستر سيتي من اللعب في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو كأس السوبر في الموسمين المقبلين ، كما فرض غرامة بمبلغ 30 مليون يورو (32.5 مليون دولار).

#مانشستر سيتي #محكمة التحكيم الرياضي #الاتحاد الأوروبي

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