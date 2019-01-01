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أصالة تحصد تعاطفا واسعا بعد كشفها سر طلاقها من طارق العريان

الأربعاء 26 فبراير 2020 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أصالة تحصد تعاطفا واسعا بعد كشفها سر طلاقها من طارق العريان


وكالات / سما /

لقيت المطربة السورية، أصالة نصري، تعاطفا كبيرا من متابعي وسائط التواصل الاجتماعي بعد كشفها للمرة الأولى عن سر متعلق بطلاقها من زوجها السابق المخرج، طارق العريان.


واعترفت أن «حبها الشديد للعريان وتعلقها به دفعها إلى اللجوء للطبيب النفسي». ولمحت الى الخيانة الزوجية، دون أن تذكر ذلك صراحة.


وقالت: «الناس حافظين ضعفي وقوتي وانكساري وكرامتي.. من 25 عاما أنا مجموعة من هذه الأشياء، والفترة اللي غنيت فيها أغنية «شامخ» كنت حزينة ومكسورة وتعبانة نفسيا، وأتعالج عند طبيب نفسي، ولسه لحد دلوقتي لأني مريت بظروف سيئة أدت إلى انفصالي، اكيد مكنتش بحالة مستقرة وما صورته كان الحقيقة».


وأتي التعاطف مع الفنانة خاصة من جانب النساء والفتيات اللواتي شكلنا مجموعة للدفاع عنها والهجوم على العريان والرجال بشكل عام نتيجة الخيانة الزوجية.


وبرر الكثير من المدافعين عنها، خاصة من دول الخليج العربي أنها كانت وفية وجميلة ومشهورة، فما الذي يدفع زوجها الى أن يكسر حياتها ويتوجه الى امرأة أخرى، رغم علمه أنه يفعل خطأ يدمر أسرته وحياتهما.


ولم يصدر أي رد فعل بعد من زوجها السابق طارق العرايان.
وكانت أعلنت أصالة أعلنت الشهر الماضي، انفصالها رسميا عن زوجها طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

#أصالة نصري #طارق العريان

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