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تسليم جثّة قتيل منزل نانسي عجرم بعد معاينتها مجدداً

الأربعاء 26 فبراير 2020 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسليم جثّة قتيل منزل نانسي عجرم بعد معاينتها مجدداً


وكالات / سما /

في جديد التطوّرات المتعلّقة بمقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا النجمة نانسي عجرم كشفت موكّلة أسرة محمد الموسى المحامية السورية رهاب بيطار عن موافقة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان على تسليم الجثّة، وقالت في تغريدة لها على «تويتر»: «تمت موافقة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة في هذا الشأن بحيث انجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلّمته الى دائرة قاضي التحقيق».


وكانت لجنة الأطباء الشرعيين انتهت من إعادة معاينة جثة القتيل محمد الموسى، وأنها بصدد وضع تقريرها النهائي لتسليمه للقضاء اللبناني.


وأكد الطبيب السوري أنّ «معلومات وصلته حول وجود بقع زرقاء على ظهر القتيل محمد الموسى، والتي تؤكد أن الجثة ظلت مُلقاة على بطنها لمدة ساعتين أو ثلاث على الأقل، لأنّ هذه العلامات تبدأ في الظهور على جسد المتوفى بعد توقف العلامات الحيوية في جسده وتظهر في الجهة المقابلة لمكان استلقاء الجثة».


وأضاف «هذا يؤكد أن الصورة التي تم تداولها للقتيل وهو مُلقى على جانبه الأيمن غير حقيقية، لأنه لو مات على هذا الوضع لظهرت هذه البقع على جانبه الأيسر».


تجدر الإشارة الى أنّ راغب علامة علّق على حادثة نانسي عجرم للمرة الأولى، حيث أبدى تعاطفه معها ومع زوجها، ومع أطفال القتيل، لأنّ لا ذنب لهم في الحادث وسيكبرون ويعرفون أن والدهم قُتل أمام أطفال آخرين أيضاً كان يريد الاعتداء عليهم، واعتبر أن تصرف زوج نانسي كان ردّ فعلٍ طبيعيا نتيجة ما حدث.

#نانسي عجرم #محمد الموسى #فادي الهاشم

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