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المقرمشات قد تصيبك بهذه الأمراض

الأربعاء 26 فبراير 2020 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقرمشات قد تصيبك بهذه الأمراض


وكالات / سما /

يسبب الإكثار من تناول المقرمشات، العديد من الأضرار الضحية، خاصة أنها تخلوا من مكونات غذائية أساسية، مثل الألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن.

وتحتوي أكياس المقرمشات على نسبة كبيرة من السكريات والكربوهيدرات، وكانت الجمعية الأمريكية للقلب قد أوضحت أن تناول الأطعمة الغنية بالسكر والصوديوم يسبب ارتفاع ثلاثي الجلسريد في الدم.

ويقول موقع "إيتينغ ويل"، إن أكياس المقرمشات تعد مصدرا وفيرا للسعرات الحرارية، التي تسبب زيادة الوزن والسمنة، وتكون سببا في زيادة فرص الإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل مرض السكري من النوع الثاني.

ومن أضرار المقرمشات، أيضا، أنها تكون من مسببات تسوس الأسنان، لأنها تحتوي على الكربوهيدرات، التي تغذي بكتيريا الأسنان، وتؤدي لتراكم بعض الترسبات على سطح السن مكونة ما يعرف باسم "البلاك".

وينصح الخبراء بعدم الإكثار من تناول المقرمشات، وتناول الفواكه، التي تحتوي على نسب عالية من الألياف، والأطعمة الصحية الأخرى، وشرب الماء، حتى لا تشعر بالجوع، فتكون مضطرا للبحث تناول أشياء لها أضرار صحية مثل المقرمشات.

#المقرمشات #الأمراض

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