  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فرض "غرامة غريبة" على مربي مواشي.. وما فعله "أغرب"

الأربعاء 26 فبراير 2020 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرض "غرامة غريبة" على مربي مواشي.. وما فعله "أغرب"


وكالات / سما /

أقر مربي أغنام اسكتلندي بتهمة إساءة معاملة حيوانات، بعدما ظهر في مقطع مصور وهو يلكم خروفين في الوجه، بحسب ما قالت جمعية رفق بالحيوانات، الثلاثاء.


وغرم وليام بروان (59 عاما) 550 جنيها إنجليزيا (715 دولارا) بموجب قانون صادر العام 2006 حول رفاه الحيوانات، بعدما أقر بإلحاق أذى بخروفين في مزرعته الواقعة جنوبي إدنبرة في عام 2018.

وأجرت التحقيق الجمعية الأسكتلندية لمكافحة معاملة للحيوانات بوحشية، المخولة برفع قضايا إلى المدعين العامين يشتبه فيها بحصول معاملة وحشية.

وقال رئيس الجمعية إنه يأمل أن تشكل الغرامة "تحذيرا من أن هذا السلوك غير مقبول".

#غرامة #المواشي

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف حقيقة نيته عدم العودة إلى غزة والاستقرار في تركيا أو قطر

قناة عبرية تكشف: هذا ما أبلغته حماس للوسطاء بشأن قرارات الاحتلال العقابية ضد قطاع غزة

قائد الجبهة الداخلية: لن نتوجه لعملية عسكرية بغزة.. ولهذا السبب نخشى صواريخ المقاومة بالحرب القادمة

فيديو : مطاردة هوليودية بين دبابة سورية ومدرعة تركية في ريف إدلب

طبيب مبارك يكشف اصابته بمرض نادر يصيب واحد من كل مليون شخص

عبودية الجنس متواصلة في البحرين رغم القوانين.. من وراءها؟

احذروا الخميس القاتل... !!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : لا مفر من عملية عسكرية في غزة ونعد شيئا مختلفا تماما عن السابق

"بينت" : اسرائيل تعد خطة للحسم في غزة

اسرائيل تتأهب لمواجهة تصعيد فلسطيني يشمل اقتحام الحدود من غزة ولبنان والضفة

مسؤول اسرائيلي يلتقي ملادينوف والعمادي لبحث سبل تثبيت "التهدئة" مع غزة

الإعلام العبريّ ينتقِد ثقافة الكذب المُنتشِرة بإسرائيل بكلّ ما يتعلّق بغزّة