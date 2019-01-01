نادي الأسير: الأسيران الشقيقان اغبارية يدخلان عامهما (29) في الأسر

رام الله / سما /

دخل الأسيران الشقيقان إبراهيم ومحمد اغبارية اليوم الأربعاء عامهما (29) على التوالي في معتقلات الاحتلال.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسيرين اغبارية من الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل أوسلو، وهم من أسرى الدفعة الرابعة التي تنكر الاحتلال من إتمامها في آذار/ مارس 2014، والتي تضمنت (30) أسيراً.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير محمد حصل على درجة الماجستير خلال سنوات اعتقاله وأصدر أربعة كتب، فيما أصدر الأسير إبراهيم كتاباً واحداً.

يذكر أن الأسيرين إبراهيم (54عاماً) ومحمد (51 عاماً)، من بلدة المشيرفة في الأراضي المحتلة عام 1948م، حيث اعتقلتهما سلطات الاحتلال في تاريخ 26 شباط/ فبراير 1992، وحكم عليهما بالسّجن مدى الحياة.

يُشار إلى أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل توقيع أوسلو (26) أسيراً.