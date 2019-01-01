  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

هواوي تكشف عن أحد أفضل الحواسب اللوحية في العالم!

الأربعاء 26 فبراير 2020 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تكشف عن أحد أفضل الحواسب اللوحية في العالم!


وكالات / سما /

كشفت شركة هواوي مؤخرا عن حاسبها اللوحي MatePad Pro، بمواصفات فائقة وقدرة على العمل مع شبكات 5G.

ومن أبرز التقنيات التي حصل عليها هذا الجهاز:

-شاشة تعمل باللمس بمقاس 10.8 بوصة، بأبعاد "16:10"، ودقة عرض (2560/1600) بيكسل، يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

- معالج Kirin 990 متطور ثماني النوى، فيه 4 نوى Cortex-A х بتردد 2.09 غيغاهيرتز، و4 نوى Cortex-A55 x بتردد 1.8 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات Mali-G76MP16.

- ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X 6/8 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 128/256/512 غيغابايت.

- كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة 13 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب والتركيز الأوتوماتيكي للصورة، وقدرة على تصوير فيديوهات 4k.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، بفتحة عدسة كبيرة f/2.0، وقدرة على تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بيكسل.

- بطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تكفيه ليعمل نحو 10 ساعات متواصلة.

- القدرة على الاتصال بشبكات Bluetooth 5.1 BLE الحديثة.

- القدرة على الاتصال بشبكات 4G و5G الخلوية.

- Wi-Fi 802.11.

- منفذ لبطاقات الاتصال SIM.

- - هيكل مقاوم للرطوبة والغبار بوزن 460 غ، وأبعاد (246/159/7.2) ملم.

 
#هواوي #الحواسب

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف حقيقة نيته عدم العودة إلى غزة والاستقرار في تركيا أو قطر

قناة عبرية تكشف: هذا ما أبلغته حماس للوسطاء بشأن قرارات الاحتلال العقابية ضد قطاع غزة

قائد الجبهة الداخلية: لن نتوجه لعملية عسكرية بغزة.. ولهذا السبب نخشى صواريخ المقاومة بالحرب القادمة

فيديو : مطاردة هوليودية بين دبابة سورية ومدرعة تركية في ريف إدلب

طبيب مبارك يكشف اصابته بمرض نادر يصيب واحد من كل مليون شخص

عبودية الجنس متواصلة في البحرين رغم القوانين.. من وراءها؟

احذروا الخميس القاتل... !!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : لا مفر من عملية عسكرية في غزة ونعد شيئا مختلفا تماما عن السابق

"بينت" : اسرائيل تعد خطة للحسم في غزة

اسرائيل تتأهب لمواجهة تصعيد فلسطيني يشمل اقتحام الحدود من غزة ولبنان والضفة

مسؤول اسرائيلي يلتقي ملادينوف والعمادي لبحث سبل تثبيت "التهدئة" مع غزة

الإعلام العبريّ ينتقِد ثقافة الكذب المُنتشِرة بإسرائيل بكلّ ما يتعلّق بغزّة