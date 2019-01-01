هواوي تكشف عن أحد أفضل الحواسب اللوحية في العالم!

كشفت شركة هواوي مؤخرا عن حاسبها اللوحي MatePad Pro، بمواصفات فائقة وقدرة على العمل مع شبكات 5G.

ومن أبرز التقنيات التي حصل عليها هذا الجهاز:

-شاشة تعمل باللمس بمقاس 10.8 بوصة، بأبعاد "16:10"، ودقة عرض (2560/1600) بيكسل، يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

- معالج Kirin 990 متطور ثماني النوى، فيه 4 نوى Cortex-A х بتردد 2.09 غيغاهيرتز، و4 نوى Cortex-A55 x بتردد 1.8 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات Mali-G76MP16.

- ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X 6/8 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 128/256/512 غيغابايت.

- كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة 13 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب والتركيز الأوتوماتيكي للصورة، وقدرة على تصوير فيديوهات 4k.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، بفتحة عدسة كبيرة f/2.0، وقدرة على تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بيكسل.

- بطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تكفيه ليعمل نحو 10 ساعات متواصلة.

- القدرة على الاتصال بشبكات Bluetooth 5.1 BLE الحديثة.

- القدرة على الاتصال بشبكات 4G و5G الخلوية.

- Wi-Fi 802.11.

- منفذ لبطاقات الاتصال SIM.

- - هيكل مقاوم للرطوبة والغبار بوزن 460 غ، وأبعاد (246/159/7.2) ملم.