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الأشغال الشاقة عشر سنوات لمدان بقضية الشروع بالقتل القصد

الأربعاء 26 فبراير 2020 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي بسام زايد واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة  الأستاذ عامر شاهين.

المتهم (م،ز ) عن التهمة الأولى الشروع  بالقتل القصد  خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وعن التهمة الثانية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر لسنة98 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، وعملا بأحكام المادة72 من قانون العقوبات فان المحكمة تقرر دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها بواقع الأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات. 

#الأشغال الشاقة

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