الأشغال الشاقة عشر سنوات لمدان بقضية الشروع بالقتل القصد

رام الله / سما /

أدانت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي بسام زايد واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين.



المتهم (م،ز ) عن التهمة الأولى الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وعن التهمة الثانية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر لسنة98 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، وعملا بأحكام المادة72 من قانون العقوبات فان المحكمة تقرر دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها بواقع الأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات.