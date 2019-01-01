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نيمار تمرد على باريس سان جيرمان بعد المباراة ضد ديجون

الأربعاء 26 فبراير 2020 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار تمرد على باريس سان جيرمان بعد المباراة ضد ديجون


وكالات / سما /

كشفت وسائل الإعلام الفرنسية الصادرة اليوم الأربعاء عن حلقة جديدة من مسلسل نيمار داخل باريس سان جيرمان ، بعد أن رفض التدريب التدريب بعد يوم من المباراة ضد ديجون في كأس فرنسا.

وجرت تلك المباراة في الثاني عشر من فبراير / شباط الماضي في الجولة الثانية من بطولة كأس فرنسا لكرة القدم ، والتي غاب عنها المهاجم البرازيلي بقرار فني من المدرب توماس توخيل خوفاً من تجدد إصابته.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن لاعب برشلونة السابق كان غاضباً جداً من تصريحات مدربه في نهاية تلك المباراة ، والتي لم يلعبها بسبب إصابته في الضلع منذ بداية الشهر الجاري في مباراة ضد مونبلييه.

وأكد مدرب باريس سان جيرمان بعد المباراة ضد ديجون إنه لا يمكنه أن يضمن مئة بالمئة أن نيمار سيشارك في المباراة ضد بوروسيا دورتموند التي جرت يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد نيمار حسب الصحيفة في اليوم التالي من المباراة ضد ديجون مثل بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء لكي يتدربوا ، ومع ذلك ، فقد أجاب عندما طُلب منه القفز إلى أرض الملعب بأنه لن يفعل ذلك لأنه يجب أن يستريح.

#نيمار دا سيلفا

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