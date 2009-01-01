غوارديولا وزيدان يتبادلان المديح قبل مواجهة ريال وسيتي اليوم

وكالات / سما /

تبادل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي المديح مع نظيره زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قبل لقاء الناديين في العاصمة الإسبانية ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وقال غوارديولا إنه يستحيل على أي فريق تكرار إنجاز ريال مدريد في الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

وتابع:" ما حققه زيدان في أوروبا لن يتكرر، الفوز بدوري الأبطال ثلاث مرات متتالية يثبت مدى عظمة هذا النادي".

مضيفا:"هذا أمر يتوارثه جيل بعد جيل، كلنا نعرف مدى عشقهم لهذه البطولة، يستحيل منافستهم في هذا الأمر، فعلوها ثلاث مرات متتالية، إنهم الأفضل في هذه البطولة ومواجهتهم تمثل تحديا كبيرا".

وهيمن ريال مدريد بقيادة زيدان على لقب أرفع مسابقة للأندية في أوروبا بين 2016 و2018 حتى استقالة المدرب الفرنسي عقب فوز فريقه 3-1 على ليفربول في نهائي 2018. وعاد زيدان لتدريب ريال مدريد بعدها بعشرة أشهر.

وكان غوارديولا يوما يعتبر على أنه ملك دوري الأبطال بعد أن فاز باللقب مع برشلونة في 2009 و2011 خلال أيام مجده كمدرب.

لكن المدرب الكتالوني لم يفز باللقب الأوروبي من وقتها وخسر قبل الدور النهائي ثلاث مرات مع بايرن ميونيخ، ولم يعبر دور الثمانية في ثلاث محاولات مع سيتي، رغم أنه فاز بثمانية ألقاب إجمالا للدوري في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

وفي وقت سابق الثلاثاء أشاد زيدان بنظيره غوارديولا واصفا إياه بأنه أفضل مدرب في العالم، وحكى عن واقعة عندما زار مدرب برشلونة السابق في 2015 في بايرن مع مجموعة من المدربين الفرنسيين.

وقال زيدان:"سألناه عن حصص التدريب التي يشرف عليها وقيادته الفنية للفريق، وكان صادقا جدا معنا، الطريقة التي يعمل بها كانت مصدر إلهام لنا وأثارت حماسنا أكثر، هناك الكثير من المدربين الرائعين، لكن بالنسبة لي غوارديولا هو الأفضل".

ويتوقع الليلة أن ترجح تفاصيل صغيرة كفة الفائز في الصدام بين اثنين من أفضل العقول التدريبية حاليا، زين الدين زيدان وبيب غوارديولا، في المواجهة التي يحتضنها ملعب "سنتياغو برنابيو" معقل النادي الملكي.