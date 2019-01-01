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نتنياهو : لا مفر من عملية عسكرية في غزة ونعد شيئا مختلفا تماما عن السابق

الأربعاء 26 فبراير 2020 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : لا مفر من عملية عسكرية في غزة ونعد شيئا مختلفا تماما عن السابق


القدس المحتلة / سما /

جدد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تهديده بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وقال نتنياهو - كما نقلت عنه قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية - إنه لا مناص من شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، تكون مغايرة تمامًا مما شهدناه حتى الآن.

واستدرك مضيفًا "ذلك لا يعني أننا من دعاة الحرب، ولكن لن نسمح للوضع القائم بأن يستمر".

وتابع "إن الضربة التي ستسددها إسرائيل، إذا اقتضت الضرورة، لحركة حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية، ستكون قاسية أكثر من تصفية قادتها في أسرتهم مثلما جرى قبل عدة أشهر".

#نتنياهو #غزة #حرب

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