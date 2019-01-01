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أريحا: اعتصام احتجاجي على اعتقال الاحتلال أمناء سر حركة فتح

الأربعاء 26 فبراير 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


أريحا / سما /

عبرت جماهير محافظة أريحا والأغوار عن دعمها الكامل للأسرى في سجون الاحتلال، وتصميم شعبنا على نيل حقوقه الوطنية كاملة، وتجسيد استقلاله والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اعتصام نظمته حركة فتح، احتجاجا على اعتقال قوات الاحتلال عددا من أمناء سر الحركة، وذلك أمام مقر الصليب الأحمر وسط مدينة أريحا، بمشاركة محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، وأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني.

وأكد أبو العسل والطيراوي أن تكثيف سطات الاحتلال حملات الاعتقال لأبناء شعبنا واستهدافها كوادر ونشطاء حركة فتح، لن يثني قيادة وكوادر الحركة وقواها الوطنية الحية عن الثوابت الوطنية الصلبة والتمسك بالحقوق الوطنية غير منقوصة.

 وشددا على أن جماهير شعبنا هي الوفية لتضحيات الأسرى وترفض كل محاولات الشطب والتغييب للمشروع الوطني.

#حركة فتح

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