  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري

الأربعاء 26 فبراير 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري


غزة / سما /

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الاحتلال الإسرائيلي يُغلق لليوم الثالث على التوالي معابر غزة (معبران يفتحهما جزئياً)، ويشدد الطوق البري والبحري على القطاع.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء 26-2-2020، على أن هذا القرار جائر، والاحتلال يحاول استغلال أي ظرف وحدث لتنفيذ خططه الرامية لخنق غزة ومفاقمة الأزمات الإنسانية المتواصلة للعام الثالث عشر على التوالي.

وقال " المعابر بالكامل يتحكم بها الاحتلال، وكل ما يمر عبرها يتحكم به، ولديه قوائم سلع ممنوعة، وبالرغم من ذلك يقوم بمنع حتى السلع التي يعتبرها مسموحة، والتي تمثل الاحتياجات اليومية للمواطن من مواد غذائية ومستلزمات أساسية.

وأشار إلى أن الاحتلال أوقف التصدير من غزة رغم أنه تصدير محدود، ما تسبب في إرباك واضطراب في مواعيد تسليم منتجات غزة للأسواق الخارجية، وما سيخلفه ذلك من خسائر على التجار الذين يعانون أصلاً وضعاً صعباً جراء الحصار والإغلاق والإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد الخضري أن ما بقوم به الاحتلال عقوبة جماعية، ترتقي إلى جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الذي تخترقه إسرائيل باستمرار حصارها لغزه

ودعا الخضري المؤسسات الحقوقية إلى دور أكبر في التركيز على هذه الخطوات الخطيرة التي تمس عصب حياة الناس واحتياجاتها.

 
#جمال الخضري

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف حقيقة نيته عدم العودة إلى غزة والاستقرار في تركيا أو قطر

قناة عبرية تكشف: هذا ما أبلغته حماس للوسطاء بشأن قرارات الاحتلال العقابية ضد قطاع غزة

قائد الجبهة الداخلية: لن نتوجه لعملية عسكرية بغزة.. ولهذا السبب نخشى صواريخ المقاومة بالحرب القادمة

طبيب مبارك يكشف اصابته بمرض نادر يصيب واحد من كل مليون شخص

عبودية الجنس متواصلة في البحرين رغم القوانين.. من وراءها؟

فيديو : مطاردة هوليودية بين دبابة سورية ومدرعة تركية في ريف إدلب

احذروا الخميس القاتل... !!

الأخبار الرئيسية

"بينت" : اسرائيل تعد خطة للحسم في غزة

اسرائيل تتأهب لمواجهة تصعيد فلسطيني يشمل اقتحام الحدود من غزة ولبنان والضفة

مسؤول اسرائيلي يلتقي ملادينوف والعمادي لبحث سبل تثبيت "التهدئة" مع غزة

الإعلام العبريّ ينتقِد ثقافة الكذب المُنتشِرة بإسرائيل بكلّ ما يتعلّق بغزّة

34995

منافس ترامب للرئاسة : نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب