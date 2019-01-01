مستشفى حمد والصليب الأحمر بغزة يبحثان تطوير خدمة التأهيل والأطراف الصناعية

غزة / سما /

استقبل مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة الممول من صندوق قطر للتنمية وفدًا من الصليب الأحمر الدولي وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تقديم خدمات التأهيل والأطراف الصناعية في قطاع غزة

وضم الوفد كلا من نائب منسق الصحة في الصليب الأحمر – الأراضي الفلسطينية السيدة/ مونيكا، منسق ميداني فبرنامج الصحة في الصليب الأحمر أ. أكرم الكحلوت، ومدير برنامج التأهيل الجسدي في الصليب الأحمر أ. أحمد موسى، فيما كان في استقبالهم المدير العام لمستشفى حمد د. رأفت لبد وكلًا من المدير الطبي د. أيمن البدري والمدير الإداري والمالي أ. مراد بدر ورئيس قسم الأطراف الصناعية أ. أحمد العبسي

وقال د. رأفت لبد " هدف اللقاء تكثيف التعاون والشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة والصليب الأحمر لإعداد بروتوكولات تنظم العمل مع مرضى الأطراف الصناعية والمستفيدين من خدمات التأهيل"

وتابع لبد، هناك تباين في تقديم الخدمة في قطاع غزة وارتفاع في أعداد ذوي الإعاقة وتأثيرات ذلك على تقديم الخدمة للمستفيدين المحتاجين لها تعد "سلبية " لعدم وجود جسم ينظم هذا العمل، وبروتوكولات تضمن حصول المريض على الخدمة في الوقت والمكان المناسب وحصول مستحق هذه الخدمة عليها بسهولة.

وناقش الطرفان، سبل تطوير الأطراف الصناعية للفئات الخاصة بالفرق الرياضية وتوزيع العمل بما يضمن تطوير العمل في هذا الجانب.

وقدم لبد تعريف بخدمات المستشفى وأقسامها الثلاثة من تجهيز قسم الأطراف بالكادر المتخصص والأدوات عالية الجودة وحسب المعايير الدولية وكيفيــة صناعتها والحصول علــى موادهــا وحصول المريض على الخدمة، وأقسام التأهيل المختلفة من قسم العلاج الطبيعي وقسم العلاج الوظيفي وقسم النطق والبلــع وتأهيل الأطفال، وقسم السمع والتوازن، واتفاقيات التعاون المشترك بين المؤسسات الشريكة وذات العلاقة ولجنة وزارة الصحة.

من جانبه، أكد وفد الصليب الأحمر سعيه الى تطوير العمل في مجال التأهيل والأطراف الصناعية وإعداد بروتوكولات تنظم تقديم الخدمة جنبًا إلى جنب مع تدريب الكوادر وتبادل الخبرات وإيجاد مدربين تساهم في نشر تخصصات التأهيل في ظل ندرة بعضها بما يحقق الاستفادة لأكبر عدد من المرضى من ذوي الاعاقات المختلفة.

وفي ختام اللقاء تم اصطحاب الوفد بجولة في قسم الأطراف الصناعية اطلع خلالها على عمل القسم ومراحل بناء الطرف وخدمات أقسام التأهيل المختلفة.