  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أزمة "نشيد إسرائيل".. تطيح برئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية

الأربعاء 26 فبراير 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أزمة "نشيد إسرائيل".. تطيح برئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية


وكالات

من المقررأن يعلن، مصطفى بيراف، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية استقالته رسميا الأربعاء إثر موجة انتقادات لاذعة واجهها بسبب وقوفه عند عزف النشيد الإسرائيلي في بطولة العالم للجودو.

ومن المنتظر أن يعقد بيراف، مؤتمرا صحفيا بمقر اللجنة الأولمبية بالجزائر العاصمة، لكشف أسباب استقالته من منصبه التي تقدم بها للجنة التنفيذية لفظيا وأكد إصراره على الرحيل، وإنهاء علاقة دامت 15 سنة على رأس الهيئة.

وقال بيراف في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية: "قرار استقالتي لا رجعة فيه، رغم رفض أعضاء المكتب التنفيذي لذلك، لقد تعرضت للشتم وكانت هناك مؤامرة ضدي، حتى زوجتي تعرضت لمضاعفات صحية بسبب الهجوم علي".

وأثار رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية بيراف جدلا واسعا خلال مشاركته في فعاليات بطولة الجودو التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك بعدما ظهر من خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقف في المنصة الشرفية لتحية علم إسرائيل، في لحظة تكريم رياضي إسرائيلي عقب فوزه بإحدى المنافسات.

واشتهر بيراف بخلافه الدائم مع مسؤولي وزارة الشبيبة والرياضة في الجزائر، وتحديدا في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال التراشق بتصريحات نارية مع وزير الشباب والرياضة السابق، سليم برناوي، بعدما اتهمه الأخير بسوء تسيير الهيئة وتبذير الأموال.

#اسرائيل #الجزائر #النشيد الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف حقيقة نيته عدم العودة إلى غزة والاستقرار في تركيا أو قطر

قناة عبرية تكشف: هذا ما أبلغته حماس للوسطاء بشأن قرارات الاحتلال العقابية ضد قطاع غزة

قائد الجبهة الداخلية: لن نتوجه لعملية عسكرية بغزة.. ولهذا السبب نخشى صواريخ المقاومة بالحرب القادمة

طبيب مبارك يكشف اصابته بمرض نادر يصيب واحد من كل مليون شخص

احذروا الخميس القاتل... !!

عبودية الجنس متواصلة في البحرين رغم القوانين.. من وراءها؟

حماس توضح حقيقة الانباء حول عقد الحركة لقاءات مع الكيان الصهيوني

الأخبار الرئيسية

"بينت" : اسرائيل تعد خطة للحسم في غزة

اسرائيل تتأهب لمواجهة تصعيد فلسطيني يشمل اقتحام الحدود من غزة ولبنان والضفة

مسؤول اسرائيلي يلتقي ملادينوف والعمادي لبحث سبل تثبيت "التهدئة" مع غزة

الإعلام العبريّ ينتقِد ثقافة الكذب المُنتشِرة بإسرائيل بكلّ ما يتعلّق بغزّة

34995

منافس ترامب للرئاسة : نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب