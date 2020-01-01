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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

الأربعاء 26 فبراير 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال


رام الله / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح يوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، وسط حراسةٍ أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وتجولوا فيها، لتأدية صلوات تلمودية، وبدأوا جولتهم من باب المغاربة متجهين نحو باب السلسلة كما المعتاد.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية). يذكر أن قوات الاحتلال تقوم بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

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