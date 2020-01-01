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صحيفة عبرية: هذا ما سيفعله ليبرمان في الاسبوع المتبقي للانتخابات

الأربعاء 26 فبراير 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: هذا ما سيفعله ليبرمان في الاسبوع المتبقي للانتخابات


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، سيواصل مهاجمة الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة ويتهمها بأنها ليست صهيونية، وبأن ليبرمان هو الشخص الوحيد القادر على الوقوف أمام نتنياهو.
 
وأضافت الصحيفة، أنه في الأسبوع المتبقي للانتخابات، سيواصل ليبرمان في تكرار نغمته الدائمة بأن "رئيس الحكومة نتنياهو يجب أن يستقيل من منصبه".
 
ومن ناحية أخرى وفق الصحيفة، سيواصل ليبرمان مهاجمة أحزاب "شاس" و"يهدوت هتوراه" واتهامها بأنها ليست صهيونية، كما سيؤكد أنه بدون الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة وبدون "القائمة المشتركة" يمكن الوصول إلى 61 مقعدًا.
 
وقالت الصحيفة: إن "ليبرمان الذي وعد أيضًا أثناء الانتخابات السابقة بعدم إجراء انتخابات ثالثة، سيواصل الوعد أيضًا بالانتخابات المقبلة بأنه لن تكون هناك انتخابات رابعة".
 
وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال حدث "سبت الثقافة" الذي أُجري في "بات يام"، قال ليبرمان: "ليس الأمر أني متأكد من أنه لن تكون هناك انتخابات رابعة.. أنا ببساطة أعرف أنه بسبب وجود المفاتيح لدي، لذلك سأقرر تشكيل حكومة.. سنفعل ما هو جيد لإسرائيل، حكومة صهيونية ليبرالية، وسيُنهي نتنياهو منصبه، كل ما يريده نتنياهو هو الوصول إلى صفقة تسوية قبل قراءة لائحة الاتهام، كل شيء آخر لا يهمه"، وفق تعبيره.

#ليبرمان #انتخابات #اسرائيل

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