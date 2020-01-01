نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (21) مواطناً من الضفة بينهم فتية ووالد شهيد

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، (21) مواطناً من الضفة بينهم فتية، ووالد شهيد.

وقال نادي الأسير إن عشرة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدتي حزما والرام قضاء القدس بينهم أسرى سابقون وفتية وهم: أحمد وحيد الخطيب (21 عاماً)، وعيسى عودة الخطيب (50 عاماً)، ومحمد فوزي الخطيب (25 عاماً)، وشقيقه الفتى أحمد، ومحمود حسين الخطيب (18 عاماً)، وفادي حامد الخطيب (15 عاماً)، ورامي محمد فايز صبيح، ومحمد رشدي صلاح الدين (17 عاماً)، بالإضافة إلى أب ونجله من بلدة الرام جرى الإفراج عنهما لاحقاً وهما: سائد الحتاوي ونجله وزهير.

ومن مخيم الجلزون، وبلدتي دير أبو مشعل، ودير نظام في رام الله اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين بينهم والد شهيد وهم: يوسف نظمي عطا، وعمر صبحي الفار (24 عاماً)، ومحمد عبد الستار زهران (30 عاماً)، وفراس التميمي وهو والد الشهيد مصعب التميمي.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدة زيتا جماعيّن قضاء نابلس وهما: جمعة رمضان، وسفيان حايك، وفتى آخر من مخيم عسكر وهو ليث يحيى خليل إدريس (17 عاماً)، ومن بيت لحم اعتقل الاحتلال المواطن شادي علي الحساسنة (34 عاماً).

وفي وقت متأخر من مساء أمس اعتقل الاحتلال الطفل عصام محمد سليم (13 عاماً) من بلدة جيوس قضاء قلقيلية، ومواطنين آخرين من خربة الحديدية في الأغوار الشمالية وهما: معاذ وصخر عبد الرحيم بشارات.