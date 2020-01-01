انتصارات للمجمع والوفاق وفلسطين والجماعي

غزة / سما /

حقق المجمع الإسلامي فوزا ثأريا على نظيره بيت لاهيا (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر والأخير من دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

وسجل هدفي المجمع أحمد الصواف (11), وأحمد ريان (84), ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول, ويثأر من خصمه الذي ألحق به الخسارة الوحيدة في الدوري خلال الدور الأول (0-1), ويبقى رصيد "اللهاونة" 16 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباريات أخرى, تفوق الوفاق على السلام (3-1), ليهبط الأخير للدرجة الثالثة, وفلسطين على الرضوان (2-0), وفي فرع "الوسطى والجنوب", سحق جماعي رفح منافسه خدمات دير البلح (3-0), ليؤكد هبوط الشوكة للدرجة الثالثة.