فيديو.. جريزمان ينقذ برشلونة من فخ نابولي في الأبطال

وكالات / سما /

عاد برشلونة بتعادل ثمين من أمام مضيفه نابولي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، بملعب سان باولو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أحرز درايس ميرتينز هدف نابولي في الدقيقة 30، وعادل أنطوان جريزمان النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 57.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في 18 مارس المقبل، بملعب كامب نو، في لقاء الإياب، لحسم المتأهل للدور ربع النهائي.

بدأت المباراة باستحواذ وتمريرات بين أقدام لاعبي برشلونة وسط تراجع نابولي، وجاءت الفرصة الأولى في المباراة بعد مرور 8 دقائق، بعدما استلسم ميسي الكرة وسدد من على حدود المنطقة كرة فوق العارضة.

ورد ميرتينز بفرصة أولى لنابولي، بعدما مر في الناحية اليسرى وسدد كرة وصلت سهلة لأحضان الحارس تير شتيجن.

وتقدم نابولي بالهدف الأول في المباراة بالدقيقة 30، بعد خطأ من فيربو الظهير الأيسر لبرشلونة في الاحتفاظ بالكرة، لينجح زيلينسكي في قطع الكرة والتوغل ليمرر إلى ميرتينز في الناحية الأخرى، ويسددها البلجيكي صاروخ يسكن يسار الحارس شتيجن.

وكاد مانولاس أن يكرر فعلته في شباك برشلونة مثلما فعل مع روما قبل عامين، وفي الدقيقة 42، هيأ كاييخون الكرة برأسية إلى مانولاس أمام المرمى، ليلمسها مدافع نابولي لمسة بسيطة تمر بجوار القائم الأيسر لشتيجن.

وأحرز جريزمان هدف التعادل في الدقيقة 57، بعد تمريرة سحرية من بوسكيتس ضرب بها ماريو روي الظهير الأيسر لنابولي، وتصل إلى سيميدو الذي مرر الكرة مباشرة إلى جريزمان أمام المرمى، ينجح الفرنسي في وضعها بالشباك.

وبمجهود فردي رائع من إنسيني، انطلق في الجهة اليسرى وتوغل ومر من بين فيدال وبيكيه ويسدد كرة أرضية ينجح شتيجن في إبعادها عن مرماه.

وأهدر كاييخون انفرادًا بالمرمى في الدقيقة 63، بعد خطأ بوسكيتس في التمرير لتصل إلى فابيان رويز وبدوره مررها إلى ميليك الذي وجد كاييخون في الناحية اليمنى وحيدًا، قبل أن ينفرد كاييخون ويسدد الكرة ويتألق شتيجن ويبعدها ببراعة عن مرماه.

وأضاع إنسيني فرصة تسجيل هدف التقدم لنابولي، بعد لمسة سحرية من زيلينسكي الذي قابل عرضية لمسها برأسه بطريقة رائعة لتصل إلى إنسيني الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر لبرشلونة.

وحاول ميسي الهروب من حصار لاعبي نابولي، وفي الدقيقة 86 توغل من الناحية اليمنى ومرر الكرة إلى البديل آرثر الذي سدد الكرة من خارج المنطقة بعيدة عن المرمى.

وحصل أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 89، بعد تدخل عنيف مع ماريو روي حصل على إثره على البطاقة الصفراء الأولى، قبل أن يحصل على بطاقة ثانية بعد شجاره مع لاعب نابولي.