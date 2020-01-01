  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 20 مواطنا بمواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

الأربعاء 26 فبراير 2020 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

أصيب، فجر اليوم الأربعاء، 20 مواطنا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي قبيل اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف"، شرق نابلس.

وأوضحت مصادر أمنية وطبية ، أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت شارع عمان ومحيط المقام شرقا، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي اتجاه عشرات الشبان، ما أدى إلى إصابة 20 مواطنا، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 20 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قبيل اقتحام المستوطنين المكان، 4 منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و16 آخرين اختناقا بالغاز المسيل للدموع، وجرى اسعافهم ميدانيا.

وكان حوالي ألفي مستوطن اقتحموا المقام بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ديختر .. هكذا ستنتهي القصة في غزة!!

قائد الجبهة الداخلية: لن نتوجه لعملية عسكرية بغزة.. ولهذا السبب نخشى صواريخ المقاومة بالحرب القادمة

طبيب مبارك يكشف اصابته بمرض نادر يصيب واحد من كل مليون شخص

احذروا الخميس القاتل... !!

بينيت لغانتس: كيف تطلب احتلال غزة وأنت ارتجفت من إدخال الجنود لأطرافها؟

حماس توضح حقيقة الانباء حول عقد الحركة لقاءات مع الكيان الصهيوني

الصحفي"النجار" الذي وثق جريمة الشهيد "الناعم" يخشى على حياتة من الاحتلال

الأخبار الرئيسية

34995

منافس ترامب للرئاسة : نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب

20200225114440

تقرير: قابوس عرض استضافة قمة سرية تجمع عباس بنتنياهو.. والأخير رفض

ابو حمزة

سرايا القدس: المجاهدون مستعدون للذهاب للقتال والمقاومة حولت مستوطنات الغلاف لـ"جحيم"

قناة عبرية تكشف: هذا ما أبلغته حماس للوسطاء بشأن قرارات الاحتلال العقابية ضد قطاع غزة

هنية

هنية يكشف حقيقة نيته عدم العودة إلى غزة والاستقرار في تركيا أو قطر