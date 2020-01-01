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نابلس : مستوطنون يقتحمون قبر يوسف واندلاع مواجهات

الأربعاء 26 فبراير 2020 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس : مستوطنون يقتحمون قبر يوسف واندلاع مواجهات


رام الله / سما /

اندلعت الليلة الماضية وفجر الأربعاء مواجهات عنيفة في مدينة نابلس، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية تمهيدا لدخول المستوطنين إلى قبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآليات ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية قادمة من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، فيما اقتحمت قوات راجلة المنطقة قادمة من الثكنة المقامة على جبل الطور عبر الشارع الخلفي لمقر المحافظة.

وتصدى عشرات الشبان لهم وأغلقوا شارع عمان بالإطارات المشتعلة، ورشقوها بالحجارة، فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي والمعدني.

ووصلت في وقت لاحق أكثر من عشرين حافلة تقل مستوطنين، ترافقها دوريات الاحتلال.

و ضاعف جيش الاحتلال من عدد قواته وآلياته خلال هذا الاقتحام لقبر يوسف، وعمل على إبعاد المتظاهرين إلى مسافات أبعد من المعتاد.

#قبر يوسف #نابلس #مستوطنون

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