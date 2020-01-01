لافروف يلتقي مع حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لفتح نهاية الشهر

رام الله / سما /

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيلتقي مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في 27 شباط/فبراير بموسكو.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "في 27 شباط/فبراير سيلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، وفي نفس اليوم ستجري مشاورات مفصلة مع مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، [ميخائيل] بوغدانوف"​​​.

وأضافت المتحدثة بأن الموضوع الرئيسي للقاءات المقبلة سيكون الوضع القائم حول التسوية في الشرق الأوسط.