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حالة الطقس : ارتفاع طفيف على الحرارة

الأربعاء 26 فبراير 2020 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع طفيف على الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائماً جزئياُ و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2020/02/27: يكون الجو غائماً جزئياُ الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً ،والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2020/02/28: يكون الجو غائماً جزئياُ الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت 2020/02/29: يكون الجو غائماً و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً شديد البرودة ليلاً ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق ،والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

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