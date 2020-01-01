القوى بغزة: المقاومة الفلسطينية تقوم على ثلاثة ركائز!

غزة / سما/

أكدت القوى الوطنية والاسلامية، أن الجريمة اقترفها الاحتلال "الإسرائيلي بحق الشهيد محمد الناعم يدلل على مدى رعبه من المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن العدو الصهيوني لا يعرف الأخلاق والانسانية.

وقالت القوى في كلمة ألقاها القيادي مشير المصري خلال حفل تأبين الشهيد محمد علي الناعم، إن المقاومة ستثأر لدماء الشهيد الناعم، مشددة على أن الأخوة والرؤية الوطنية الجامعة والتكامل الجهادي من الركائز التي تلتقي عليها قوى المقاومة في فلسطين.

وأضافت: "الاحتلال الصهيوني أثبت أنه عدو لا يعرف للقيم مكانة ويضرب بعرض الحائط كل القيم والأعراف الدولية الحقوقية، ويثبت أنه عدو لا مكان له فوق أرضنا ولا يستحق الا الموت".

وأشارت القوى في كلمتها، إلى أن الشهيد محمد الناعم رسم الطريق لكل للأجيال القادمة بأن الطريق إلى القدس لا يكون إلا عبر فوهة البندقية والصاروخ.

وأوضحت أن الحقد الاسود الذي يدفع الاحتلال إلى ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا أن الاحتلال يتعمد في كل عدوان تسجيل جريمة جديدة له بكل بشاعة.

كما أكدت القوى الاسلامية والوطنية، أن قوى المقاومة على أرض فلسطين تقوم على ثلاثة ركائز، وهي، الاخوة الاسلامية التي تجمعنا ونلتف حولها ، إلى جانب الرؤية الوطنية الجامعة التي تعلن أن فلسطين وحدة واحدة لا تقبل القسمة على اثنين.

ولفتت أن الركيزة الثالثة هي، التكامل الجهادي التي تدير من خلالها للمقاومة كل المعارك بحكمة واقتدار وتبادل الأدوار . وحدة الموقف والقرار وإدارة الميدان..

وتابعت: "المقاومة سجلت أولى ردها وامتلكت مفتاح البداية والنهاية، وهي تجنب الشعب الحرب لكنها تقول ان فرضت عليها فنحن لها ولن تمر اي جريمة دون عقاب معادلة رسمتها المقاومة القصف بالفصل والدم بالدم".