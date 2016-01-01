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أحكام بالسجن وتمديد توقيف أسرى

الثلاثاء 25 فبراير 2020 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكام بالسجن وتمديد توقيف أسرى


رام الله / سما /

حكمت محكمة سالم العسكرية، اليوم، على الأسير علاء سلام الطيراوي من نابلس بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات ونصف، علماً أنه معتقل منذ تشرين الأول 2016.

وحكمت محكمة عوفر على الأسير عاصم أحمد أبوعليا من قرية المغير، شمال شرق رام الله، بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، وكان اعتُقل في كانون الثاني من العام الماضي، فيما مددت توقيف الأسـير محمد الخمور من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم إلى تاريخ 25/ 3/ 2020.

من جهة أُخرى، وافقت محكمة عوفر على استئناف النيابة العسكرية، ورفضت الإفراج عن الأسير عبد مشهور نجار من بورين جنوب نابلس، الذي صدر حكم سابق بالإفراج عنه من محكمة سالم.

#اسرى #سجون الاحتلال

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