والد الأسير محمد الحلبي يناشد ممثلي سفراء الاتحاد الأوروبي لزيارة نجله

غزة / سما /

ناشد والد الأسير محمد الحلبي، يوم الثلاثاء، ممثلي سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين وإسرائيل، وممثلي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للوقوف مع عدالة قضية ابنه ضد الظلم الذي يتعرض له والمحاكمات الغير عادلة وهي الأطول في تاريخ الحركة الأسيرة.

ودعا والد الأسير الحلبي ممثلي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، لزيارة ابنه المعتقل في سجن ريمون أو إرسال ممثليهم للاطلاع على معاناته بسبب عمله الإنساني وللتأكد من برائته.

وأشار والد الأسير الحلبي، إلى أنه في الثالث من مارس ستكون المحكمة رقم 135 لنجله اطول محكمة في عرفها التاريخ.