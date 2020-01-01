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سرايا القدس: المجاهدون مستعدون للذهاب للقتال والمقاومة حولت مستوطنات الغلاف لـ"جحيم"

الثلاثاء 25 فبراير 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس: المجاهدون مستعدون للذهاب للقتال والمقاومة حولت مستوطنات الغلاف لـ"جحيم"


غزة / سما /

أكد أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهدي سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية حولوا مستوطنات "غلاف غزة" إلى جحيم ومكان لا يصلح للحياة.

وقال أبو حمزة خلال كلمة سرايا القدس في حفل تأبين الشهيد محمد الناعم في خانيونس جنوب قطاع غزة: "أي فعل مقاوم في أي وقت واي مكان وتحت أي ظرف أو تعقيد سياسي هو فعل مشروع ويحظى بإسناد شعبي ومقاوم ولنا الفخر أن نقدم دمائنا ليعيش شعبنا وامتنا بعزة وكرامة".

وشدد أبو حمزة على تمكُن سرايا القدس والمقاومة بترسيخ وتثبيت معادلة القصف بالقصف والدم بالدم، مشيرًا إلى أن المجاهدون مستعدون للذهاب للقتال كما قال الأمين العام للحركة زياد النخالة نذهب للقتال كما نذهب للصلاة.

وفي رسالة وجهها أبو حمزة للاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "إن عدتم عدنا".

وكشف أبو حمزة، بعضًا من مهام الشهيد المجاهد محمد الناعم، مبينًا بأن الشهيد له العديد من الجولات والصولات في المهمات الشاقة في نخبة سرايا القدس.

وحيا الناطق باسم سرايا القدس كافة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام التي كانت على تواصل دائم مع قادة سرايا القدس خلال معركة "بأس الصادقين".

فيما أبرق أبو حمزة تحية اجلال واكبار إلى شعبنا الفلسطيني الذي يقف خلف المقاومة ويساندها بكل عزيمة وإصرار، متعهدًا بأن تبقى سرايا القدس رأس حربة المقاومة حتى تحقيق النصر.

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