وزير الثقافة يفتتح معرض "وطن وأمل" في نابلس

رام الله / سما /

افتتح وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مساء اليوم الثلاثاء، معرضا" للفن التشكيلي في جامعة القدس المفتوحة في نابلس بعنوان "وطن وأمل".

وشارك في المعرض43 فنانا وفنانة، وعدد من الموهوبين من طلاب وطالبات المدارس، واشتمل على اكثر من 100 لوحة فنية.

وأكد أبو سيف أهمية الفنان في الدفاع عن الهوية الوطنية وأنه يعكس بأعماله الواقع الفلسطيني بكل مكوناته والتي هي جزء اساسي من الحكاية الفلسطينية.

وأشار الى الابداعات الفنية المشاركة في المعرض من الضفة ومن أراضي الـ48 والتي تعتبر مزيجا فنيا لا غنى عنه في رسم الحكاية الوطنية وتكاملها والتي هي أساس الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.

بدوره، أشاد رئيس جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس يوسف ذياب، بدور وزارة الثقافة في الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية، مؤكدا أهمية مشاركة فنانين من أراضي الـ48 كحراس للثقافة والهوية الفلسطينية، حيث يشكلون العمق الوطني الثقافي.