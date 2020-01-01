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السفيرة عبد المجيد تطلع رئيس أساقفة دبلن وعموم ايرلندا على انتهاكات الاحتلال

الثلاثاء 25 فبراير 2020 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


دبلن /سما/

 أطلعت سفيرة دولة فلسطين لدى ايرلندا جيلان وهبه عبد المجيد، رئيس أساقفة دبلن وعموم ايرلندا للروم الكاثوليك Archbishop  Diarmond Mar-tin ، على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني، خاصة الاستيلاء على أراضيه وممتلكاته وهدم البيوت وتهجير شعبنا.

وشرحت عبد المجيد معاناة مسيحيي فلسطين في الوصول الى أماكن العبادة، خاصة أهالي قطاع غزة خلال الأعياد، داعية  الحكومة الإيرلندية والمجتمع الدولي الوقوف الى جانب شعبنا وتوفير الحماية له ودعمه لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وشددت على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، أشاد رئيس الأساقفة بصمود شعبنا وسعيه للتصدي لأي حل لا يحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية الشباب في بناء مستقبل الأمم، داعيا الى خلق آفاق إيجابية تعطي الأمل لهم.

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