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الإعلان عن المشاريع المتأهلة للمرحلة الأخيرة بمسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

الثلاثاء 25 فبراير 2020 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الدولي للإتصالات (ITU) عن المشاريع التي تأهلت للمرحلة الأخيرة في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تضمنت مشروع منصة المجلس الطبي الفلسطيني الالكترونية عن فئة تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات/التعلم الإلكتروني.

ومشروع "منصة المجلس الطبي الفلسطيني" رشحته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد عقد مسابقة محلية على مستوى الوطن ومروره بعدد من مراحل التصويت والتحكيم الدقيق، حيث تم عرضه على فريق من الخُبراء ومن ثم تأهل إلى مرحلة تصويت الجمهور، نجح إثرها كواحد من أكثر خمسة مشاريع حصلت على عدد أصوات على مستوى العالم عن فئته.

 وتأهل المشروع للمرحلة الأخيرة من المسابقة المزمع عقدها في الفترة ما بين 6-9  نيسان/إبريل 2020 في جنيف، لينافس المشاريع المتقدمة عن فئته، ومن ثم توزيع 18 جائزة على كل خط عمل من أهداف التنمية المستدامة SDG.  

بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر أن تأهل المشاريع الفلسطينية لمراحل متقدمة من المسابقات العالمية يعد نجاحا للشباب الفلسطيني في مجالات التطبيقات الذكية ومجتمع المعلومات.

ويذكر أن هذه المسابقة تُعد المنصة العالمية الوحيدة لتحديد وعرض قصص النجاح في تنفيذ خطوط عمل القمة الـ18، ولإنشاء آلية فعالة لتقييم المشاريع والأنشطة التي تسخر قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في دفع التنمية المستدامة.

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