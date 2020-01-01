المنظومة السياسية الإسرائيلية تستوعب القرارات التي أقرها كوخافي

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، الثلاثاء، إن المنظومة السياسية الإسرائيلية استوعبت سلسلة من القرارات الدراماتيكية التي أقرها رئيس الأركان أفيف كوخافي، بشأن التغييرات في هيكلية هيئة الأركان العامة.



وذكرت الصحيفة، أن الخطة متعددة الأعوام التي وضعها كوخافي تبشر بتغيير حقيقي في القيادة العليا للجيش، وهي بشكلٍ أساسي تفرغ بقياسٍ كبير مهام نائب رئيس الأركان، وقسم التخطيط، حيث يوجد قيادات جديدة.



وأضافت أنه "من المبكر جدًا القول إن هذه الخطة ستحسّن أداء مهام الجيش، أيضًا من غير الواضح أي مضمون سيكون تحتها".

وتهدف خطة كوخافي التي يطلق عليها مجازًا "تنوفا" إلى تعزيز المنظومة القتالية وتحسين القدرات الهجومية للجيش الإسرائيلي.