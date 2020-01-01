  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يكشف حقيقة نيته عدم العودة إلى غزة والاستقرار في تركيا أو قطر

الثلاثاء 25 فبراير 2020 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يكشف حقيقة نيته عدم العودة إلى غزة والاستقرار في تركيا أو قطر


غزة / سما /

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، حقيقة نيته عدم العودة إلى قطاع غزة، والاستقرار إما في تركيا أو قطر.

ونفى هنية في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، ما ورد من تسريبات حول عدم عودته إلى قطاع غزة وأنه سوف يستقر خارج قطاع غزة.

وقال هنية، في ردٍ على سؤال حول ما يدور من حديث بأنه لن يعود إلى قطاع غزة وسيقيم في تركيا أو قطر: "لا صحة إطلاقاً أنني لن أعود إلى قطاع غزة وإن كان البقاء في إقليم ما أو دولة هنا أو هناك قد يطول حسب الاحتياج لذلك دون أن نلتفت كثيرا إلى مثل هذه الإشاعات".

وتابع قائلا: "تلك الإشاعات لها أهدافها، فأنا من مهمتي أن أتنقل بين أقاليم الحركة وأبناء شعبنا وفي مخيمات اللجوء والشتات، لكن وطني فلسطين ومقر إقامتي غزة".

وأضاف هنية: "تتوزع حركة حماس كما الشعب الفلسطيني في مناطق جغرافية مختلفة، وهناك ثقل لأبناء شعبنا في العديد من هذه الأماكن".

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس: "تتطلب مصلحة القضية الفلسطينية أولا ثم شؤون الحركة التواجد في أكثر من ساحة ومتابعة الأعمال السياسية والقيادية بشكل مباشر، وتم اختيار رئيس الحركة هذه الدورة من داخل الأرض المحتلة، حيث التواجد المكثف الأكبر للحركة ليقودها على أرضه وبين مقاتلي شعبه وحاضنته الأوسع ويتنقل إلى العواصم المختلفة لمتابعة باقي متطلبات العمل السياسي والتنظيمي".

وأشار هنية إلى أن ضمن أهم أهداف هذه الزيارات جولته الخارجية: "هو بحث التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومواجهة محاولات تصفيتها وتعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول ومكوناتها ومتابعة أوضاع الفلسطينيين".

#اسماعيل هنية #حماس #قطاع غزة #تركيا #قطر #الشعب الفلسطيني #غزة

الأكثر قراءة اليوم

القناة ١٢:صاروخ أطلقته السرايا سقط قرب منشأة حساسة وكاد أن يحدث كارثة

الجهاد الاسلامي توضح حقيقة الأنباء حول دخول التهدئة حيز التنفيذ الساعة 10 مساءً

ديختر .. هكذا ستنتهي القصة في غزة!!

التحقيق مع شرطي اسرائيلي اغتصب جنديّة.. هكذا احتال عليها

مجددا اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. وسرايا القدس توضح السبب!!

بينيت لغانتس: كيف تطلب احتلال غزة وأنت ارتجفت من إدخال الجنود لأطرافها؟

جنرال إسرائيلي : نحن فاشلون في غزة و "الجهاد الإسلامي يفعل ما يحلو له"

الأخبار الرئيسية

--

رئيس الوزراء: 100 مليون دولار لدعم الشباب بمشاريع تبدأ هذا العام

قائد الجبهة الداخلية: لن نتوجه لعملية عسكرية بغزة.. ولهذا السبب نخشى صواريخ المقاومة بالحرب القادمة

الرئاسة تعقب على قرار نتنياهو ببناء 3500 وحدة استيطانية بالقدس: يدفع بالمنطقة لحافة الهاوية

حماس توضح حقيقة الانباء حول عقد الحركة لقاءات مع الكيان الصهيوني

تحليلات إسرائيلية : الجهاد الاسلامي انتقمت من المس بالكرامة الوطنية الفلسطينية