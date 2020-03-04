الاتحاد العام للمعلمين يصدر بيانًا حول تعليق الدوام في محافظات الوطن

رام الله / سما /

أصدر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بيانًا صحفيًا حول تعليق الدوام في جميع محافظات الوطن.

وأعلن الاتحاد عن تعليق الدوام بجميع مدارس الوطن، باستثناء مدارس مديرية القدس، یوم الأربعاء المقبل الموافق 4/3/2020.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن التعليق سيكون بعد الحصة الثالثة، مضيفًا أن مغادرة الموظفین ستكون الساعة العاشرة والنصف.

وتابع البيان: "عقب انتهاء مدة النزاع المخصصة لتلبیة حقوق العاملین في وزارة التربیة والتعلیم وتلبیة الحقوق المنصوص عليها من قبل الاتحاد في مراسلة وصلت لمجلس الوزراء".