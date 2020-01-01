بلدية بيت فجار تفتتح المرحلة الثانية لمشروع شبكة المياه برعاية فرنسية

بيت لحم / سما /

افتتحت بلدية بيت فجار اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من مشروع شبكة المياه برعاية من بلدية لاسكار الفرنسية وحضور القنصلية الفرنسية وفعاليات ومؤسسات بيت فجار.

وقال محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، هناك احتياج متزايد في مشاريع البنى التحتية والتوسع فيها، مؤكدا أهمية المشروع الخاص في شبكة المياه في بيت فجار خاصة أن الشبكة فيها قديمة ومهترئة، وتنبع أهميته في تدعيم هذا القطاع وسيلبي احتياجات المواطنين الى حد كبير.

وأضاف: إن وجود اتفاقية كهذه بين بلدية بيت فجار وبلدية لاسكار دليل على مدى تقدم عمل البلديات الفلسطينية وقدرتها على تقديم دراسات مقنعة للدول الداعمة.

وأكد أن فرنسا تدعم شعبنا في قطاعات مختلفة ولكن الدعم الأهم هو الدعم السياسي للوقوف الى جانب شعبنا في مجابهة المؤامرات التي تحاك ضده.

بدوره قال رئيس بلدية بيت فجار أكرم طقاطقة، إن هذا المشروع مكون من ثلاث مراحل، الأولى عبارة عن خطوط مياه ودراسات خاصة بشبكة المياه والصرف الصحي في البلدة، والثانية والتي تم افتتاحها اليوم عبارة عن خزان للمياه بسعة 100 كوب مع مضخات والتي تزود الخزان الرئيسي للبلدة بثلاث مضخات رئيسية توصل للمنطقة الصناعية الغربية، آملا بأن يحل هذه المشروع مشكلة قطع المياه في فصل الصيف بنسبة 70% وليتسنى للبلدية بتوزيع المياه على المواطنين بعدالة.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع والتي سيتم العمل على إعداد خطة لها ستتضمن شبكات مياه للمناطق النائية واستخدام التكنولوجيا كالعداد الذكي ضمن تطوير شبكة المياه.

من جانبه ثمّن رئيس بلدية لاسكار كريستيان عمق العلاقة الفرنسية الفلسطينية بين الشعبين، مؤكدا أهمية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الانسانية التي كفلتها كل المواثيق والأعراف الدولية خاصة في بلدة بيت فجار التي تعاني من تكرار انقطاع المياه خاصة في الصيف ما ينعكس سلبا على جوانب الحياة المختلفة.