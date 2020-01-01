  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية بيت فجار تفتتح المرحلة الثانية لمشروع شبكة المياه برعاية فرنسية

الثلاثاء 25 فبراير 2020 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

 افتتحت بلدية بيت فجار اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من مشروع شبكة المياه برعاية من بلدية لاسكار الفرنسية وحضور القنصلية الفرنسية وفعاليات ومؤسسات بيت فجار.

وقال محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، هناك احتياج متزايد في مشاريع البنى التحتية والتوسع فيها، مؤكدا أهمية المشروع الخاص في شبكة المياه في بيت فجار خاصة أن الشبكة فيها قديمة ومهترئة، وتنبع أهميته في تدعيم هذا القطاع وسيلبي احتياجات المواطنين الى حد كبير.

وأضاف: إن وجود اتفاقية كهذه بين بلدية بيت فجار وبلدية لاسكار دليل على مدى تقدم عمل البلديات الفلسطينية وقدرتها على تقديم دراسات مقنعة للدول الداعمة.

وأكد أن فرنسا تدعم شعبنا في قطاعات مختلفة ولكن الدعم الأهم هو الدعم السياسي للوقوف الى جانب شعبنا في مجابهة المؤامرات التي تحاك ضده.

بدوره قال رئيس بلدية بيت فجار أكرم طقاطقة، إن هذا المشروع مكون من ثلاث مراحل، الأولى عبارة عن خطوط مياه ودراسات خاصة بشبكة المياه والصرف الصحي في البلدة، والثانية والتي تم افتتاحها اليوم عبارة عن خزان للمياه بسعة 100 كوب مع مضخات والتي تزود الخزان الرئيسي للبلدة بثلاث مضخات رئيسية توصل للمنطقة الصناعية الغربية، آملا بأن يحل هذه المشروع مشكلة قطع المياه في فصل الصيف بنسبة 70% وليتسنى للبلدية بتوزيع المياه على المواطنين بعدالة.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع والتي سيتم العمل على إعداد خطة لها ستتضمن شبكات مياه للمناطق النائية واستخدام التكنولوجيا كالعداد الذكي ضمن تطوير شبكة المياه.

من جانبه ثمّن رئيس بلدية لاسكار كريستيان عمق العلاقة الفرنسية الفلسطينية بين الشعبين، مؤكدا أهمية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الانسانية التي كفلتها كل المواثيق والأعراف الدولية خاصة في بلدة بيت فجار التي تعاني من تكرار انقطاع المياه خاصة في الصيف ما ينعكس سلبا على جوانب الحياة المختلفة.

#بيت فجار

الأكثر قراءة اليوم

القناة ١٢:صاروخ أطلقته السرايا سقط قرب منشأة حساسة وكاد أن يحدث كارثة

الجهاد الاسلامي توضح حقيقة الأنباء حول دخول التهدئة حيز التنفيذ الساعة 10 مساءً

ديختر .. هكذا ستنتهي القصة في غزة!!

التحقيق مع شرطي اسرائيلي اغتصب جنديّة.. هكذا احتال عليها

تفاصيل الاشتباك المسلح بين كتائب المقاومة والاحتلال شمال قطاع غزة

مجددا اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. وسرايا القدس توضح السبب!!

بينيت لغانتس: كيف تطلب احتلال غزة وأنت ارتجفت من إدخال الجنود لأطرافها؟

الأخبار الرئيسية

--

رئيس الوزراء: 100 مليون دولار لدعم الشباب بمشاريع تبدأ هذا العام

قائد الجبهة الداخلية: لن نتوجه لعملية عسكرية بغزة.. ولهذا السبب نخشى صواريخ المقاومة بالحرب القادمة

الرئاسة تعقب على قرار نتنياهو ببناء 3500 وحدة استيطانية بالقدس: يدفع بالمنطقة لحافة الهاوية

حماس توضح حقيقة الانباء حول عقد الحركة لقاءات مع الكيان الصهيوني

تحليلات إسرائيلية : الجهاد الاسلامي انتقمت من المس بالكرامة الوطنية الفلسطينية