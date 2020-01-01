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الرئيس يهنئ أمير الكويت بالعيد الوطني لبلاده وبالذكرى الـ 14 لتوليه مقاليد الحكم

الثلاثاء 25 فبراير 2020 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ أمير الكويت بالعيد الوطني لبلاده وبالذكرى الـ 14 لتوليه مقاليد الحكم


رام الله / سما /

 هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال، وبيوم التحرر المجيد، وبالذكرى الـ14لتوليه مهامه الدستورية.

وأعرب الرئيس في برقية التهنئة، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين، مثمنا مواقف الكويت التضامنية الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة ونضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله على أرض دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا الله تعالى أن يمن على الشيخ صباح الأحمد الصباح بموفور الصحة وبالعمر المديد ليواصل مسيرته في قيادة بلده وشعبه نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء، والحفاظ على دور الكويت الرائد عربيا واقليميا ودوليا.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة بنفس المناسبة إلى رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح معربا عن اعتزازه الكبير بعلاقات الأخوة والتقدير التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وهنأ سيادته كذلك نائب الأمير وولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بهذه المناسبة.

#الرئيس عباس #الكويت

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