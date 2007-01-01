ضبط واتلاف 23 مركبة غير قانونية والقبض على 27 مطلوبا في نابلس

نابلس / سما /

ضبطت واتلفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، 23 مركبة غير قانونية، والقت القبض على 21 مطلوباً في انحاء مختلفة من محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة من خلال متابعتها لظاهرة المركبات غير القانونية والمطلوبين الصادر بحقهم مذكرات قضائية، او سُجل شكاوى، أقامت عدة حواجز في مناطق مختلفة من المحافظة، تم خلالها ضبط 8 مركبات غير قانونية واتلفت 15 مركبة غير قانونية أخرى، والقت القبض على 27 مطلوباً، ونفذت 123 مذكرة قضائية وكشفت 8 قضايا متنوعة قام بها مجهولون.

ودعت الشرطة المواطنين عدم اقتناء هذه المركبات لخطورتها على حياة المواطنين وممتلكاتهم، وتصويب أوضاعهم القانونية من خلال تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقهم.