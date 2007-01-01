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اشتية: سنأخذ كامل توصيات لجنة التحقيق في قباطية ولن يكون أحد فوق القانون

الثلاثاء 25 فبراير 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سنأخذ كامل توصيات لجنة التحقيق في قباطية ولن يكون أحد فوق القانون


رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، اللجنة المكلفة من فعاليات ومؤسسات بلدة قباطية لمتابعة الاحداث التي جرت في البلدة، بحضور والد الشهيد زكارنة.

وقدم رئيس الوزراء التعازي لذوي الفتى صلاح الدين زكارنة (17 عاما) الذي توفي جراء الأحداث التي جرت في بلدة قباطية الأسبوع الماضي، معلنا أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس سيتم اعتبار الفتى شهيدا، يسجل في سجلات الشهداء، وله كامل الحقوق.

وقال اشتية: "إن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق فيما جرى في أحداث قباطية شُكلت لإحقاق الحق وأخذ العبر والدروس، ولن يذهب دم الشهيد هدرا".

وأضاف رئيس الوزراء: "أدعو الجميع الى عدم استباق الأمور، وانتظار نتائج لجنة التحقيق، وسنأخذ كامل التوصيات من اللجنة، وسنعمل بها، ولن يكون أحد فوق القانون".

من جانبها، أعربت لجنة قباطية عن ثقتها الكبيرة بلجنة التحقيق ومهنيتها ومصداقيتها، واحترام القانون، وانتظار نتائج اللجنة.

#محمد اشتيه #رئيس الوزراء #لجنة تحقيق #زكارنة #قباطية #جنين

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