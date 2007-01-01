افتتاح معرض الفن التشكيلي "إبداعات كرمية" في طولكرم

طولكرم / سما /

تناولت مواضيع لوحات الفن التشكيلي التي عرضت، اليوم الثلاثاء، في مبنى السرايا العثماني في مدينة طولكرم، من خلال معرض "إبداعات كرمية" التراث والتاريخ الفلسطيني.

30فنانا وفنانة كرميين يافعين، رسموا لوحاتهم بالألوان المائية والزيتية وأقلام الفحم، أضفت عليها جمالا نالت إعجاب الزوار عند افتتاح المعرض من قبل نائب محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة ورئيس بلدية طولكرم محمد يعقوب، ومدير مديرية الثقافة في المحافظة منتصر الكم، وأمين سر حركة فتح إقليم طولكرم إياد جراد.

وضم المعرض 40 لوحة تعبيرية وتشكيلية متنوعة، جسدت الواقع وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأكد طقاطقة أهمية هذه المعارض في تجسيد هوية الشعب الفلسطيني ونقل التجربة النضالية والحياة القاسية التي عاشها أبناء شعبنا وتمسكه بالأرض والحياة ، مشيداً بالدور الوطني للفنانين التشكيليين وإبداعهم في نقل معاناة وتضحيات الشعب الفلسطيني من خلال لوحاتهم التشكيلية المبدعة والمتميزة باستخدام أدوات مختلفة.

وشدد على الحاجة إلى دعم الفنانين الفلسطينيين بشتى الوسائل، وذلك لإبراز إبداعاتهم ولمساعدتهم على الانتشار والشهرة في الداخل والخارج.

وقال إن هذا المعرض يأتي ضمن فعاليات شهر شباط للفن التشكيلي، مشيرا إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة في دعم المبدعين والمبدعات في كافة المجالات الثقافية والفنية، وهو المحور الأساسي من الخطة الإستراتيجية الثقافية للمحافظة على الثقافة الفلسطينية، ومن هنا جاء هذا المعرض تكريساً لهذا الهدف.

وقال الفنان يوسف ضميري، "شاركت بلوحة استخدمت فيها ألوان الإكليريك، تتحدث عن القدس وأن القدس عربية ولنا ولن تكون لغيرنا، رسمت قبة الصخرة، والأغلال التي تدل على الاحتلال، فيما الألوان الزاهية التي اعتمدتها تدل على الأمل الكبير بأن القدس ستعود في يوم من الأيام وان طال الوقت، وسيرفع العلم الفلسطيني فيها"، مشيرا إلى أن "هوايته في الرسم كانت منذ أن كان طفلا، واستمر بها في مرحلة الجامعة رغم دراسته للشريعة في الأردن، وشارك في العديد من المعارض هناك وفي فلسطين".

وأشاد يعقوب بالنشاطات واللقاءات الثقافية التي تنفذها وزارة الثقافة بالشراكة مع بلدية طولكرم، واهتمامها بإحياء الفعاليات الوطنية من خلال إشراك كافة المثقفين والمبدعين، بهدف تعزيز الثقافة الوطنية وتكثيف التواصل الثقافي، مشيرا إلى الحراك الثقافي الذي تشهده مدينة طولكرم في التأكيد على الاهتمام الفعلي بالثقافة، مؤكداً دعم البلدية لهذه النشاطات والفعاليات.