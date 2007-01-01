  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحفي"النجار" الذي وثق جريمة الشهيد "الناعم" يخشى على حياتة من الاحتلال

الثلاثاء 25 فبراير 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحفي"النجار" الذي وثق جريمة الشهيد "الناعم" يخشى على حياتة من الاحتلال


غزة / سما /

أكد الصحفي الفلسطيني مثنى النجار اليوم الثلاثاء خشيته من أن يقوم الاحتلال باستهدافه في أي وقت، و ذلك بعد توثيقه لجريمة الاحتلال، التي قام خلالها بسحب جثمان الشهيد محمد الناعم بواسطة جرافة، و التنكيل به.

و قال النجار في رسالة له: "إن القيمة السامية التي تقف خلف ممارسة العمل الصحفي، تكمن في الكشف عن الحقائق لدى العالم أجمع والتي بدورها تسهم في الصياغات التحليلية التي من شأنها تحديد نماذج التدخل بما ينسجم مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".

و أضاف: "من هذا الباب، فإن ممارسة العمل الصحفي تتطلب بشكل واضح الانحياز التام والعمل بكل شفافية ونزاهة دافعة للكشف عن الحقائق".

و أشار النجار الى أنه كصحفي يعمل في صحيفة الحدث المحلية، فهو يمارس مهامه في تغطيتي للأحداث الجارية المتنوعة سواء على المستوى المحلي وعلى مستوى العلاقة مع المحتل.

و تابع يقول: "وبالرغم من ذلك، إلا أننا نعلم بشكل مسبق تعرض العديد منا كصحفيين لإصابات من الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارستنا لعملنا ونحن نرتدي الزي الخاص بالعمل الصحفي ومعرفين كصحفيين لدى العامة، فقد تعرض أحد الصحفيين لانتهاك طال الحق بالحياة "القتل المتعمد" والسلامة الجسدية "الإصابات بالأعيرة النارية وقنابل الغاز" أثناء تغطيتهم لأحداث متنوعة".

"أنا الصحفي مثنى النجار، قد قمت بتصوير الضحية الناعم أثناء التنكيل بجثمانه من قبل بلدوزر قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، الأمر الذي أحدث ضجة وغضب عارم بين أوساط المجتمع الدولي وعلى المستوى الفلسطيني، وحالة من الارباك بين صفوف دولة الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره جريمة تتنافى كليا مع معايير القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونظرا لما تعرض له زملائي بشكل سابق من انتهاكات طالت حياتهم، فإنني أشعر بالخوف الشديد لما قد يحول بي أثناء عودتي لممارسة عملي كصحفي إن حدثت احداث أخرى ولربما تعرضي لخطر حقيقي على مستوى حياتي، وعليه فإنني أطالب كافة الجهات المعنية والمختصة من مؤسسات حقوق الإنسان والجهات المعنية بالعمل الصحفي، بضرورة توفير أنماط الحماية لكافة الصحفيين وضمان عدم تعرضهم للمساس بحياتهم حفاظا على الحقوق الممنوحة للعمل الصحفي باعتباره القيمة الجوهرية الدافعة للشعور بالحق في حرية الرأي والتعبير لاسيما العمل الصحفي"، اضاف الصحفي النجار.

و اكمل النجار يقول: "أكرر، أن قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي اقترفت قبل ذلك جرائم ضد الصحفيين دون أي مبرر أو أية وجه قانوني، سواء أنهم كانوا يقوموا بالتغطية لسلوك أفراد قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتنافي مع معايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان "راجع تقرير لجنة تقصي الحقائق-حنيف حول مسيرات العودة-وتقرير جولدستون، وغيره من التقارير".

#صحفي #الشهيد الناعم #خانيونس #الاحتلال #جريمة

الأكثر قراءة اليوم

القناة ١٢:صاروخ أطلقته السرايا سقط قرب منشأة حساسة وكاد أن يحدث كارثة

الجهاد الاسلامي توضح حقيقة الأنباء حول دخول التهدئة حيز التنفيذ الساعة 10 مساءً

ديختر .. هكذا ستنتهي القصة في غزة!!

بسبب الوضع الأمني.. سلطات الاحتلال تتخذ رزمة قرارات عقابية ضد قطاع غزة

التحقيق مع شرطي اسرائيلي اغتصب جنديّة.. هكذا احتال عليها

تفاصيل الاشتباك المسلح بين كتائب المقاومة والاحتلال شمال قطاع غزة

مجددا اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. وسرايا القدس توضح السبب!!

الأخبار الرئيسية

الرئاسة تعقب على قرار نتنياهو ببناء 3500 وحدة استيطانية بالقدس: يدفع بالمنطقة لحافة الهاوية

حماس توضح حقيقة الانباء حول عقد الحركة لقاءات مع الكيان الصهيوني

تحليلات إسرائيلية : الجهاد الاسلامي انتقمت من المس بالكرامة الوطنية الفلسطينية

"قد تحدث في الربيع" .. تأكيدات إسرائيلية : لا مفر من حرب شاملة ضد غزة بعد الانتخابات

بينيت لغانتس: كيف تطلب احتلال غزة وأنت ارتجفت من إدخال الجنود لأطرافها؟