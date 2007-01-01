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الصحة تصدر بيان مهم بشأن فحوصات فيروس كورونا

الثلاثاء 25 فبراير 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تصدر بيان مهم بشأن فحوصات فيروس كورونا


رام الله / سما /

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات الخاصة بـ "فيروس كورونا" تتم فقط داخل مختبر الصحة المركز التابع للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها عممت على جميع المختبرات الصحية بالامتناع عن إجراء هذا النوع من الفحوصات، وذلك لضمان سلامة المواطنين.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن أيّ مختبر يخالف التعميم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت بتاريخ السادس من فبراير الجاري جهوزية مختبر الصحة العامة المركزي لإجراء الفحوصات وتشخيص وإثبات وجود فيروس "كوفيد "19.

#الصحة #كورونا #كوفيد 19 #‫فحوصات طبية #فيروس كورونا

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