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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

الثلاثاء 25 فبراير 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري أقصى جنوب القطاع ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن السفر سيكون للحافلات الأولى (جوازات مصرية)، والثانية والثالثة من كشف (6/2020).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مناشدةً جميع المسافرين إلى التزامهم بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

ودعت المسافرين لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للتذكير رابط كشف (6/2020)

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