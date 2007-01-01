الرئاسة تعقب على قرار نتنياهو ببناء 3500 وحدة استيطانية بالقدس: يدفع بالمنطقة لحافة الهاوية

رام الله / سما /

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقة(E1) شرق مدينة القدس المحتلة، معتبرا انه يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية.

وأضاف ان هذا القرار هو نتيجة للسياسة الأميركية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقا للقانون الدولي وتجاوزا للخطوط الحمر، ومنافيا للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، والذي اتخذ بالإجماع.

وأكد الناطق الرسمي، أن قرار نتنياهو يعتبر تحديا للبيان الذي صدر بالأمس عن مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، باعتبار الاستيطان يمس بحل الدولتين، وبالمفاوضات القائمة على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي.

وقال أبو ردينة، نحذر الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار بهذه السياسة التصعيدية التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل تعمل على زيادة التوتر والعنف في المنطقة.

وفي وقت سابق، صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على مخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية إلى الشرق من مدينة القدس.



جاء ذلك خلال مؤتمر لنتنياهو في مؤتمر لصحيفة "بشيفع" العبرية، حيث أعلن أنه أعطى الضوء الأخضر للتخطيط لبناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة E1 والواقعة بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" وهي المنطقة التي تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.



وبين نتنياهو، بأن صفقة القرن تعتبر مثالية لإسرائيل وأنه سيكون بإمكانها ضم مستوطنات الضفة الغربية فور الانتهاء من مسح حدودها الكلية، بينما يطلب من الفلسطينيين سلسلة من المطالب للاعتراف بهم كدولة وعلى رأسها نزع سلاح غزة والاعتراف بيهودية إسرائيل وإلغاء حق العودة والتنازل عن القدس كعاصمة للدولة.