حماس توضح حقيقة الانباء حول عقد الحركة لقاءات مع الكيان الصهيوني

غزة / سما/

أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، على موقفها الواضح والثابت برفضها عقد أي لقاءات مع الاحتلال.

جاء هذا في بيان لها، وقالت: "تستهجن حركة حماس ما ادعته بعض وسائل الإعلام من عقد لقاءات مع الكيان الصهيوني أو أي من قادته، وتؤكد نفيها القاطع لهذه الأنباء جملة وتفصيلًا، وهي روايات باطلة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه الحركة ومواقفها ورموزها".

كما دعت وسائل الإعلام إلى عدم الوقوع في شرك ما وصفته بـ"الأفخاخ" التي ينصبها الإعلام الصهيوني وبعض الأبواق التي تحاول إعطاء الذرائع والمشروعية لعمليات التطبيع التي تتم على الصعيدين العربي والإسلامي، وتشجيع الأطراف المتورّطة فيه. بحسب البيان.