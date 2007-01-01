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أبو بكر يبحث مع وزارة الخارجية تفعيل قضية الأسرى عربيا ودوليا

الثلاثاء 25 فبراير 2020 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مع مسؤول الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين فايز أبو الرب تفعيل قضية الأسرى على المستويين العربي والدولي.

وشدد أبو بكر خلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، على أهمية تفعيل قضية الأسرى، وإشراك المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص في تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية العادلة.

وقال ابو بكر إن لوزارة الخارجية دورا كبيرا وعظيما في تدويل هذه القضية على مستوى العالم من خلال السفارات والجاليات الفلسطينية لفضح الممارسات الإسرائيلية التي تجري بحق أكثر من 5000 معتقل فلسطيني.

#قدري أبو بكر #الأسرى #وزارة الخارجية

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